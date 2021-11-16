Кто поет в сериале «Медиатор»?

Оригинальную музыку к сериалу «Медиатор» написали композиторы Вадим Маевский (группа Race to Space) и Александр Туркунов. По словам Маевского, главным напутствием от режиссера перед тем, как мы взялись за музыку к фильму, было словосочетание «жизнерадостный нуар», что является своеобразным противоречием. Помимо этого в сериале можно услышать песни групп «Хадн дадн» (трек «Мы сегодня дома»), «Дайте танк (!)» («Люди»), Polnaluybvi («Шапито»), «Недры» («Падал»), Race to Space (Endless Dream), sobakasoma («Пыльные губы» и Мама feat. papa), «ZOLOTO» («Ребра»), «Нигатив» («Весна»), а также Miley Cyrus (The Time Of Our Lives), Allan Rayman (Left Alone) и Клавы Коки (песня «Пьяную домой»).
Авторизация по e-mail