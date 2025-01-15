Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто поет в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь»?

Олег Скрынько 15 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ландыши. Такая нежная любовь» — российский музыкально-драматический сериал с элементами комедии. Премьера состоялась 1 января 2025 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск». Популярность связана не только с сюжетом, но и с музыкой, которая стала вирусной. Саундтрек к сериалу создали арт-кластера «Таврида». В центре сюжета — романтические отношения девушки Катя Орлова (Ника Здорик) из богатой семьи и обыкновенного парня Лехи Данилина (Сергей Городничий). Песни главных героев звучат в исполнении Анастасии Белявской и Жени Трофимова. Всего в шоу 45 песен.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ландыши. Такая нежная любовь
Ландыши. Такая нежная любовь драма, комедия, музыка
2025, Россия
9.0
