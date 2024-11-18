Кто поет в сериале "Дайте шоу"?

1 ноября состоялась премьера российского сериала «Дайте шоу». Проект сразу привлек внимание зрителей не только благодаря смелому сюжету, но и яркому саундтреку. Песня «Добро пожаловать в рай» исполняется дуэтом Димы Билана (его можно будет увидеть в камео) и популярного актера Милоша Биковича, который сыграл певца Кирилла Артемьева.
По сюжету, известный артист Кирилл Артемьев становится фигурантом громкого скандала — его обвиняют в изнасиловании Веры, бывшей девушки телеведущего Паши, ведущего популярного ток-шоу «Правда». Не сумев найти доказательства, Паша решает вывести Веру в прямой эфир. Однако последствия этого шага оказываются неожиданными: участники шоу больше сосредотачиваются на своих интересах, чем на поиске истины.
