Кто поет в сериале «Черно-белая любовь»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

В саундтрек сериала вошли как специально написанные инструментальные композиции, так и песни популярных турецких исполнителей. В их числе – поп-певица Сезен Аксу, певец и бывший футболист Корай Авджи, певица Фунда Орар. Также одну из проникновенных композиций, прозвучавших в сериале «Черно-белая любовь», исполнила певица Гексель. В прошлом популярная турецкая исполнительница работала бэк-вокалисткой у упомянутой выше Сезен Аксу и Сертаб Эренер, а в 1997 году выпустила свой первый сольный альбом.

Песня под названием «Одинокая птица», вошедшая в саундтрек сериала, рассказывает о любовных переживаниях.

 

