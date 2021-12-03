Кто поет в сериале «Черно-белая любовь»?

В саундтрек сериала вошли как специально написанные инструментальные композиции, так и песни популярных турецких исполнителей. В их числе – поп-певица Сезен Аксу, певец и бывший футболист Корай Авджи, певица Фунда Орар. Также одну из проникновенных композиций, прозвучавших в сериале «Черно-белая любовь», исполнила певица Гексель. В прошлом популярная турецкая исполнительница работала бэк-вокалисткой у упомянутой выше Сезен Аксу и Сертаб Эренер, а в 1997 году выпустила свой первый сольный альбом.
Песня под названием «Одинокая птица», вошедшая в саундтрек сериала, рассказывает о любовных переживаниях.
