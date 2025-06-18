Кто поет в сериале «Беспринципные в Питере»?

Меню
Олег Скрынько 18 июня 2025 Дата обновления: 18 июня 2025
Наш ответ:

«Беспринципные в Питере» — российский комедийный сериал о жизни богачей, обитающих в Москве на Патриарших прудах. Шоу является продолжением «Беспринципных» и «Беспринципных в деревне». По сюжету Валя и Ходяков разругались, поэтому Валя решила уйти. Она перебирается в Санкт-Петербург, где вскоре обзаводится новым кругом общения.

Главным треком этой франшизы является песня «Беспринципные» в исполнении Тоси Чайкиной. Что до «Беспринципных в Питере», то саундтрек этого сериала включает следующие треки:

  • «Венера-Юпитер» — Ваня Дмитриенко
  • «Царица» — Anna Asti
  • «Никаких больше вечеринок» — Cream Soda
  • «Пташка» — Моя Мишель, Dose
  • «ФАРАОН» — Люся Чеботина
  • «Матрешки» — Джиган, Jakone

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Беспринципные в Питере
Беспринципные в Питере комедия
2025, Россия
0.0
