Кто поет в сериале «Беспринципные в Питере»?

«Беспринципные в Питере» — российский комедийный сериал о жизни богачей, обитающих в Москве на Патриарших прудах. Шоу является продолжением «Беспринципных» и «Беспринципных в деревне». По сюжету Валя и Ходяков разругались, поэтому Валя решила уйти. Она перебирается в Санкт-Петербург, где вскоре обзаводится новым кругом общения.
Главным треком этой франшизы является песня «Беспринципные» в исполнении Тоси Чайкиной. Что до «Беспринципных в Питере», то саундтрек этого сериала включает следующие треки:
