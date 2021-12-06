Меню
Кто поет песню из заставки в сериале «Вампиры средней полосы» (2021)?

Кто поет песню из заставки в сериале «Вампиры средней полосы» (2021)?

Елена Королева 6 декабря 2021

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

В начальной заставке сериала «Вампиры средней полосы» звучит песня «Призраки завтра» группы «Мумий Тролль». Впервые эта композиция была представлена в составе одноименного мини-альбома 2020 года. По забавному совпадению в фильме 2004 года «Ночной дозор» солист «Мумий Тролль» Илья Лагутенко сам сыграл вампира.

В апреле 2021 года на YouTube-канале стримингового сервиса Start (именно на этой платформе состоялась премьера сериала) вышел клип к песне, включающий в себя нарезку кадров из первого сезона сериала.

