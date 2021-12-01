Кто поет песни в сериале «Сваты»?

В сериале «Сваты» большинство песен поют актеры – исполнители главных ролей: Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, София Стеценко, Олеся Железняк, Анна Кошмал и другие. Композиции «Тонкая рябина» из 8-й серии 3-го сезона, «Варенька» из 16-й серии 5-го сезона и «Барыня-сударыня» из 15-й серии 6-го сезона исполняет Надежда Бабкина. Песню «Как прекрасен этот мир» в 14-й серии 6-го сезона исполняет ВИА «Веселые ребята».
Также в 2010 году был выпущен мюзикл «Новогодние сваты», в съемке которого приняли участие Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, группа «Фабрика» и многие другие популярные артисты.
