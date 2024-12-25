Кто поет песни в сериале «Плакса»?

«Плакса» — российский сериал о подростках, стартовавший в 2023 году. На данный момент проект включает два сезона. Главная героиня — москвичка Маша в исполнении Ники Жуковой, которая перебирается с родителями в провинциальный городок. Девочка подвергается травле со стороны новых одноклассников, а также создает собственную музыкальную группу. Звучащие песни были написаны специально для сериала. Их исполняют сама Ника Жукова, а также молодой музыкант Ваня Дмитриенко, исполняющий роль Никиты Горохова. По сюжету между Машей и Никитой возникают любовь. Напомним, что Ника Жукова — дочь фронтмена группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова.
