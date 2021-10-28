Меню
Кто под маской главного в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В восьмой серии «Игры в кальмара» выясняется, что под черной маской ведущего игры оказывается Хван Ин Хо, без вести пропавший брат полицейского Чун Хо (роль, сыгранная актером Ви Ха Джуном). В пятой серии Чун Хо узнает, что Ин Хо – победитель одной из прошлых игр, однако то, как именно он стал ведущим, не объясняется. Роль Хван Ин Хо сыграл известный южнокорейский актер Ли Бён Хон.

Под золотой маской организатора скрывался О Иль Нам, пожилой участник с опухолью мозга под номером 001, которого сыграл О Ён Су.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

O Янг-су
Oh Yeong-su
