Кто под маской главного в «Игре в кальмара»?

В восьмой серии «Игры в кальмара» выясняется, что под черной маской ведущего игры оказывается Хван Ин Хо, без вести пропавший брат полицейского Чун Хо (роль, сыгранная актером Ви Ха Джуном). В пятой серии Чун Хо узнает, что Ин Хо – победитель одной из прошлых игр, однако то, как именно он стал ведущим, не объясняется. Роль Хван Ин Хо сыграл известный южнокорейский актер Ли Бён Хон.
Под золотой маской организатора скрывался О Иль Нам, пожилой участник с опухолью мозга под номером 001, которого сыграл О Ён Су.
Авторизация по e-mail