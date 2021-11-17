Кто под черной маской в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Среди всех отрицательных персонажей новой дорамы «Игра в кальмара» особняком стоит некий Фронтмен, загадочный мужчина в черной маске, который лично руководит большей частью состязаний смертельной игры. По ходу действия зритель понимает, что именно Фронтмен, а не создатель игры О Иль Нам, является главным антагонистом сериала. Наконец, в восьмой серии раскрывается, что под черной маской скрывается Хван Ин Хо, брат полицейского детектива Хван Чун Хо, который весь сериал ведет его поиски. Оказывается, Ин Хо участвовал в одной из прошлых «Игр в кальмара» и даже вышел из нее победителем, но отказался от денег ради того, чтобы самолично вести игры и наблюдать за разложением общества.