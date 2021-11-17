Кто под черной маской в «Игре в кальмара»?

Среди всех отрицательных персонажей новой дорамы «Игра в кальмара» особняком стоит некий Фронтмен, загадочный мужчина в черной маске, который лично руководит большей частью состязаний смертельной игры. По ходу действия зритель понимает, что именно Фронтмен, а не создатель игры О Иль Нам, является главным антагонистом сериала. Наконец, в восьмой серии раскрывается, что под черной маской скрывается Хван Ин Хо, брат полицейского детектива Хван Чун Хо, который весь сериал ведет его поиски. Оказывается, Ин Хо участвовал в одной из прошлых «Игр в кальмара» и даже вышел из нее победителем, но отказался от денег ради того, чтобы самолично вести игры и наблюдать за разложением общества.
Более подробно личность этого персонажа будет раскрыта, видимо, уже во втором сезоне, ведь на последних минутах сериала Сон Ки Хун решает посвятить свою дальнейшую жизнь его поискам.
Авторизация по e-mail