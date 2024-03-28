Меню
Кто победител в шоу "Мастер кондитер"?

28 марта 2024
Наш ответ:

26 марта на кондитерском Оскаре, выданном телеканалом "Пятница!", титул "Мастер-кондитер" удостоилась Кристина Бурякова из Одинцово. Ее триумф в реалити-шоу стал знаковым событием в мире сладостей.

За 11 недель напряженных испытаний Кристина демонстрировала выдающиеся навыки и боролась за престижное звание в индустрии кондитеров. Ее коллеги по шоу прозвали ее "мамочкой" благодаря ее доброте и частой помощи остальным участникам. Ее мастерство оказалось непревзойденным, и она одержала победу в большинстве испытаний. В любой сложной ситуации она демонстрировала профессионализм, что и помогло ей добраться до финала.

На заключительном этапе она впечатлила жюри своим тортом "Вечеринка" в форме дракона, с встроенным лимонадником и украшениями из выдувной карамели. Ее творение включало три различные начинки, придающие торту особый вкус и текстуру. В финале ей пришлось сразиться с конкурентками из Москвы и Иркутской области, проходя несколько серьезных испытаний, включая создание кондитерского шедевра в форме золотой статуэтки и авторского торта весом не менее 10 килограмм, где использовались все возможные кондитерские техники.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мастер кондитер
Мастер кондитер телешоу
2024, Россия
0.0
