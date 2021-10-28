Кто победитель в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

«Игра в кальмара», давшая имя всей дораме, – это игра на выживание, и победитель в ней может быть только один. После пятого, предпоследнего состязания игры в живых остаются лишь трое: Ки Хун, Сан Воо и Сэ Бек. Перед финальной игрой финалистам устраивают шикарный ужин. Когда Ки Хун отлучается, Сан Воо убивает Сэ Бек, и их остается только двое. В последнем состязании Ки Хун честно побеждает Сан Воо, но не хочет наживаться на гибели бывшего друга. Однако, когда Ки Хун пытается спасти Сан Воо, тот перерезает себе горло ножом: он слишком горд, чтобы принять такой поступок от человека, которому причинил столько горя.