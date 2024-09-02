Кто победит в шоу "Место силы"?

Наш ответ:

Шоу "Место силы" завершилось, и финальный выпуск, который вышел в ночь на 1 сентября на канале ТНТ, не оставил зрителей равнодушными. Все предсказывали, что победу одержит Марэн Новицкая, но в последнюю минуту многие участники изменили свои предпочтения. В итоге победителем стал Талгат Чаймерден, который сам не ожидал такого исхода. "Меня просто разрывает от счастья. Этот проект помог мне раскрыть новые способности и значительно развить себя," — поделился эмоциями Чаймерден.



"Место силы" — новое мистическое реалити-шоу от канала ТНТ, представляющее собой смелый эксперимент, в котором маги, медиумы, парапсихологи и экстрасенсы пытаются доказать существование магии. 13 участников собрались в Санкт-Петербурге, самом мистическом городе России, чтобы разгадать тайны прошлого, исследовать древние легенды и помогать знаменитостям, попавшим в паранормальные ситуации. Ведущий шоу — популярный музыкант и шоумен Юрий Музыченко.