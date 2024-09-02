Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто победит в шоу "Место силы"?

Кто победит в шоу "Место силы"?

Олег Скрынько 2 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Шоу "Место силы" завершилось, и финальный выпуск, который вышел в ночь на 1 сентября на канале ТНТ, не оставил зрителей равнодушными. Все предсказывали, что победу одержит Марэн Новицкая, но в последнюю минуту многие участники изменили свои предпочтения. В итоге победителем стал Талгат Чаймерден, который сам не ожидал такого исхода. "Меня просто разрывает от счастья. Этот проект помог мне раскрыть новые способности и значительно развить себя," — поделился эмоциями Чаймерден.

"Место силы" — новое мистическое реалити-шоу от канала ТНТ, представляющее собой смелый эксперимент, в котором маги, медиумы, парапсихологи и экстрасенсы пытаются доказать существование магии. 13 участников собрались в Санкт-Петербурге, самом мистическом городе России, чтобы разгадать тайны прошлого, исследовать древние легенды и помогать знаменитостям, попавшим в паранормальные ситуации. Ведущий шоу — популярный музыкант и шоумен Юрий Музыченко.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Место силы
Место силы телешоу
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше