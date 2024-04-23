Кто победит в финале шоу "Выживалити"?

Меню
Олег Скрынько 23 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

На телеканале "Пятница!" завершился первый сезон популярного реалити-шоу "Выживалити". Победителем передачи, собравшей у телеэкранов всю страну, стал Антон Пануфник — танцовщик и главный призер шоу "Танцы. Битва сезонов".

Кратко напомним, о чем это шоу. Участники известных российских реалити-шоу, таких как "Последний герой", "Битва экстрасенсов", "Танцы", "Выжить в Дубае", "Пацанки" и многие другие, собрались в новом проекте под названием "Выживалити". Им предстояло пройти через ряд экстремальных испытаний, таких как прыжки с вертолета, выбирание из затонувших машин, разгадывание кодов от замков и другие физические и психологические вызовы. В игре ставка высока — 10 миллионов рублей. Премьера шоу состоялась 10 марта 2024 года на канале "Пятница!", а последняя серия первого сезона вышла в эфир 19 апреля 2024 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживалити. Миссия Альфа
Выживалити. Миссия Альфа телешоу
2024, Россия
0.0
Выжить в…
Выжить в… телешоу
2023, Россия
0.0
Пацанки
Пацанки телешоу
2016, Россия
0.0
Танцы
Танцы телешоу
2014, Россия
0.0
Битва экстрасенсов
Битва экстрасенсов телешоу, мистика
2007, Россия
7.0
Последний герой
Последний герой телешоу
2001, Россия
0.0
