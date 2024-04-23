Кто победит в финале шоу "Выживалити"?

На телеканале "Пятница!" завершился первый сезон популярного реалити-шоу "Выживалити". Победителем передачи, собравшей у телеэкранов всю страну, стал Антон Пануфник — танцовщик и главный призер шоу "Танцы. Битва сезонов".
Кратко напомним, о чем это шоу. Участники известных российских реалити-шоу, таких как "Последний герой", "Битва экстрасенсов", "Танцы", "Выжить в Дубае", "Пацанки" и многие другие, собрались в новом проекте под названием "Выживалити". Им предстояло пройти через ряд экстремальных испытаний, таких как прыжки с вертолета, выбирание из затонувших машин, разгадывание кодов от замков и другие физические и психологические вызовы. В игре ставка высока — 10 миллионов рублей. Премьера шоу состоялась 10 марта 2024 года на канале "Пятница!", а последняя серия первого сезона вышла в эфир 19 апреля 2024 года.
