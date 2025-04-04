Меню
Кто победил во втором сезоне шоу «Большие девочки»?

Олег Скрынько 4 апреля 2025 Дата обновления: 4 апреля 2025
Наш ответ:

«Большие девочки» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Пятница!» с 2024 года. 26 января 2025 года стартовал второй сезон. Концепция заключается в том, что участницы с лишним весом возрасте 18–26 лет пытаются похудеть, борясь за крупный денежный приз. В каждом выпуске кто-то из конкурсанток выбывает. На данный момент имя победительницы неизвестно, поскольку финал будет показан 17 апреля. На победу по-прежнему претендуют Богдана Тоймурзина, Анастасия Петрова и Дария Контуренко. Многие предполагают, что в итоге выиграет Петрова, которая ранее стала победительницей пятого сезона шоу «Пацанки».

Влад Чащин 11 апреля 2025, 05:20
Вроде не семнадцатого.Взвешивание в пятницу 11 числа.Мне кажется выйграет Настя она самая достойная, или даша тоже самое
11 апреля 2025, 05:20 Ответить
Людмила Баранова 11 апреля 2025, 19:29
Настя или Даша??? Вот в чем вопрос
11 апреля 2025, 19:29 Ответить
Ольга Адамова 11 апреля 2025, 19:33
Я думаю что Богдана, уж больно у нее покровителей много
11 апреля 2025, 19:33 Ответить
