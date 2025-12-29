«Звезды в джунглях. Карибский сезон» — один из самых нашумевших реалити-проект 2025 года, который недавно подошел к концу. Финал преподнес поклонникам немало сюрпризов.

Кто победил в шоу «Звезды в джунглях» в 2025 году

В финальном сезоне шоу победу одержал юморист Ренат Мухамбаев (Муха). В суперфинал, помимо него, вышли Андрей Минин (Дюша Метелкин) и Ирина Пинчук, а Анна Цуканова-Котт и Катя Шкуро выбыли на последнем испытании перед решающей битвой.



Решающее задание представляло собой скоростной подъём на трёхэтажную башню с разными препятствиями на каждом уровне. Несмотря на то что Андрей Минин получил бонусный миллион к выигрышу по итогам голосования выбывших участников, в самой гонке он не смог сохранить лидерство. Мухамбаев и Пинчук оказались быстрее и ловчее на сложных этапах с лабиринтами, винтами и узлами. В решающем рывке Ренат обошёл свою соперницу и первым достиг финиша, завоевав главный приз.



Таким образом, победителем сезона стал Ренат Мухамбаев. В финале он рассказал, что планирует направить выигранные 7 миллионов рублей на восстановление дома родителей своей супруги, пострадавшего от пожара, а также на лечение родственника.