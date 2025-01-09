Кто победил в шоу «Звезды в джунглях» в 2024 году?

«Звезды в джунглях» — экстремальное реалити-шоу, выходившее на телеканале ТНТ. Согласно концепции, группа знаменитостей отправляется выживать в джунгли, борясь за внушительный денежный приз. Премьера пятнадцатого и заключительного выпуска второго сезона состоялась 29 декабря 2024 года. В финал прошли актер Александр Волохов, актер Игорь Чехов, модель Алана Мамаева, рэпер Натан и блогер Валерия Чекалина (Лерчек). В итоге победу одержал Чехов. В качестве награды он получил 7,5 млн рублей. Второе место занял Натан, а третье — Волохов.
О потенциальном третьем сезоне «Звезд в джунглях» информации нет, однако известно, что ТНТ готовит другой подобный проект — «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Первый выпуск появится 12 января 2025 года.
Авторизация по e-mail