«Звезды под капельницей» — нашумевшее российское шоу, первый сезон которого подошел к концу.

Кто победил в шоу «Звезды под капельницей»

В финале реалити-шоу «Звезды под капельницей», который прошел 26 декабря, победителями стали Маша Малиновская и Диана Астер. Они успешно завершили 21-дневный курс и последующее недельное испытание.



Остальным участникам рекомендовано продолжение лечения:



Хофманните и Габару требуется дополнительное наблюдение и, в случае Габара, кодирование.



Александр Емельяненко нуждается в продолжении лечения, так как не смог удержаться от срыва после окончания съемок.



Финал был омрачен несколькими скандалами: дисквалификацией Ромы Желудя, дракой Габара и уходом с церемонии Евгении Осиповой. Также в ходе шоу было отмечено положительное изменение биологического возраста всех участников после прохождения курса.



Также напомним, что еще в первом эпизоде программы шоу покинули Анастасия Волочкова и Никита Джигурда — главные звезды проекта.