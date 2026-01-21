Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто победил в шоу "Звезды под капельницей"?

Кто победил в шоу "Звезды под капельницей"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 января 2026 Дата обновления ответа: 21 января 2026

«Звезды под капельницей» — нашумевшее российское шоу, первый сезон которого подошел к концу.

Кто победил в шоу «Звезды под капельницей»

В финале реалити-шоу «Звезды под капельницей», который прошел 26 декабря, победителями стали Маша Малиновская и Диана Астер. Они успешно завершили 21-дневный курс и последующее недельное испытание.

Остальным участникам рекомендовано продолжение лечения:

Хофманните и Габару требуется дополнительное наблюдение и, в случае Габара, кодирование.

Александр Емельяненко нуждается в продолжении лечения, так как не смог удержаться от срыва после окончания съемок.

Финал был омрачен несколькими скандалами: дисквалификацией Ромы Желудя, дракой Габара и уходом с церемонии Евгении Осиповой. Также в ходе шоу было отмечено положительное изменение биологического возраста всех участников после прохождения курса.

Также напомним, что еще в первом эпизоде программы шоу покинули Анастасия Волочкова и Никита Джигурда — главные звезды проекта.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Звезды под капельницей
Звезды под капельницей телешоу
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету»
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше