Кто победил в шоу «Ярче звезд»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
«Ярче звезд» — российское музыкальное шоу перевоплощений. Это отечественная адаптация британского телепроекта под названием Starstruck. Концепция заключается в том, что участники вживую исполняют хиты прошлого и настоящего, стараясь быть максимально похожими на оригинал как внешне, так и по звучанию. Проект стартовал в октябре 2023 года. На данный момент выходит третий сезон.

Кто победил в шоу?

Победительницей первого сезона стала Яна Вайновская в образе Полины Гагариной. Во втором сезоне победу одержал Дмитрий Носков, изобразивший Фрэнка Синатру. Победитель третьего сезона пока неизвестен. В финал уже вышли Христина Блохина, Вероника Новикова, группа Бэйс, Ирина Олифер, Дарья Сафронова и Анастасия Иванова.

Ярче звезд
Ярче звезд музыка, телешоу
2023, Россия
7.0
