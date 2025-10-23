Кто победил в шоу «Выживалити. Наследники»?

«Выживалити. Наследники» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Пятница!». Задумка состоит в том, что группа известных конкурсантов отправляется в дикую природу, где проходит массу испытаний, борясь за крупный денежный приз. Во втором сезоне примут участие взрослые дети российских знаменитостей.

Кто одержал победу в проекте «Выживалити. Наследники»?

Победительницей шоу стала Александра Морозова. Она и Эммануэль Турецкая выбрали вариант разделить призовой фонд, поэтому Морозова получила 2022500 рублей (50%) и кубок проекта, а Василий Рыбин и Турецкая — по 1011250 рублей каждый (по 25%)