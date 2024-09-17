Кто победил в шоу "Выжить в Дубае. Возвращение?

15 сентября на телеканале ТНТ вышел долгожданный финал одного из самых популярных реалити-шоу последних лет — «Выжить в Дубае. Возвращение». Победителем сезона стала Александра Сухорукова, завоевавшая главный приз — 10 миллионов рублей.
В борьбе за победу до финала дошли четверо сильнейших участников: звездные Саша Стоун и Вячеслав Чепурченко, а также представители народной команды — Александра Сухорукова и Андрей Зубенко. В решающем испытании участники разделились на пары. Вячеслав Чепурченко и Александра Сухорукова стали победителями финального задания и прошли в суперфинал, оставив позади Сашу Стоун и Андрея Зубенко. Суперфинал оказался напряженным: две игры завершились вничью, но в решающей схватке Александра Сухорукова одержала победу и стала триумфатором сезона.
