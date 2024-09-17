Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто победил в шоу "Выжить в Дубае. Возвращение?

Кто победил в шоу "Выжить в Дубае. Возвращение?

Олег Скрынько 17 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

15 сентября на телеканале ТНТ вышел долгожданный финал одного из самых популярных реалити-шоу последних лет — «Выжить в Дубае. Возвращение». Победителем сезона стала Александра Сухорукова, завоевавшая главный приз — 10 миллионов рублей.

В борьбе за победу до финала дошли четверо сильнейших участников: звездные Саша Стоун и Вячеслав Чепурченко, а также представители народной команды — Александра Сухорукова и Андрей Зубенко. В решающем испытании участники разделились на пары. Вячеслав Чепурченко и Александра Сухорукова стали победителями финального задания и прошли в суперфинал, оставив позади Сашу Стоун и Андрея Зубенко. Суперфинал оказался напряженным: две игры завершились вничью, но в решающей схватке Александра Сухорукова одержала победу и стала триумфатором сезона.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выжить в…
Выжить в… телешоу
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше