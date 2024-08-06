Кто победил в шоу "Титаны" на канале ТНТ?

Наш ответ:

«Титаны» - спортивно-развлекательное шоу, премьера которого состоялась на телеканале ТНТ в 2024 году. На данный момент неизвестно, кто окажется победителем реалити, так как последняя серия первого сезона выйдет на телеэкраны лишь 11 августа 2024 года.



В нашем новом шоу участвуют 99 самых сильных людей России, включая профессиональных спортсменов (олимпийских чемпионов, призеров российских и международных соревнований), фитнес-тренеров, актеров, каскадеров, спасателей, цирковых акробатов и альпинистов – всех тех, кто не мыслит своей жизни без спорта. В проекте их ждут сложнейшие испытания на скорость, выносливость, силу и баланс, разработанные искусственным интеллектом. Чтобы успешно пройти все задания, участники должны не только обладать отличной физической подготовкой, но и уметь преодолевать себя и работать в команде. Тот, кто справится со всеми испытаниями, будет удостоен звания сильнейшего и получит денежный приз в размере 10 миллионов рублей.