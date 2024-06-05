Кто победил в шоу "Суперниндзя: Дети"?

Наш ответ:

Победитель шоу "Суперниндзя. Дети" пока остается загадкой, ведь финал программы состоится только 23 июня. Именно в этот день будет объявлен победитель популярного шоу на телеканале СТС.



"Суперниндзя. Дети" — это детский сезон нашумевшего спортивного телешоу, впервые показанного на отечественном телевидении в 2023 году. Российская версия международных телесоревнований, популярных по всему миру, сохраняет дух оригинала. Юные участники соревнуются за приз, проходя через сложнейшую полосу препятствий, как и в версии для взрослых.



Ведущими этого сезона стали Василий Артемьев и Дима Масленников, который вернулся к работе после полугодового перерыва. К ним присоединилась актриса Равшана Куркова, для которой это стало дебютом в подобного рода проекте.