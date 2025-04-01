Кто победил в шоу "Сокровища императора"?

9 июня 2024 года состоялся финал захватывающего шоу «Сокровища императора», который завершился неожиданной победой Марии Миногаровой и Парура Хачатурова. Вопреки ожиданиям зрителей, эта пара сумела преодолеть последнее испытание и завоевать главный денежный приз, оставив соперников позади.
«Сокровища императора» — это масштабное китайское приключение, которое выходило на ТНТ в 2024 году и совсем скоро получит продолжение. Участникам предстояло проходить испытания на время, демонстрировать выносливость и находчивость, принимать сложные решения и проявлять свои лучшие качества. Шоу стало настоящей проверкой силы духа и командной работы, а финал запомнился яркими эмоциями и неожиданными результатами.
