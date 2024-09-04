Кто победил в шоу "Последний герой: русский сезон"?

На телеканале ТВ-3 завершился 11-й сезон культового реалити-шоу "Последний герой", который на этот раз получил интригующий подзаголовок "Русский сезон". В финальной схватке за 5 миллионов рублей и титул "Последнего героя" сошлись два комика, Иван Пышненко и Дмитрий Конышев, а также блогер Николай Сердюков. Сегодня, 31 августа, зрители наконец узнали имя победителя: Дмитрий Конышев одержал триумф, став достойным обладателем главного приза.
"Последний герой" — это адаптация знаменитого западного формата, которая на протяжении более 20 лет прочно удерживает позиции на российском телевидении, неизменно оставаясь одним из самых популярных шоу среди отечественной аудитории. Ведущей обновленной версии реалити выступает Ксения Бородина, тогда как съемки «Русского сезона» проходили в живописных уголках Алтая.
Авторизация по e-mail