Кто победил в шоу "Последний герой. Русский сезон" на Алтае?

Олег Скрынько 16 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Новый сезон культового реалити-шоу «Последний герой» развернулся на величественных просторах Алтая и завершился триумфом комика Дмитрия Конышева. В эфире телеканала ТВ-3 зрители смогли насладиться финалом 31 августа 2024 года, где 35-летний победитель унес домой не только громкий титул, но и солидный денежный приз в пять миллионов рублей.

Для Дмитрия Конышева участие в «Последнем герое» стало новым шагом в его яркой карьере. Родом из Кемерово, он начал свой путь в КВН и в 2011 году создал собственную команду «Все серьезно». Уже в 2023-м Дмитрий блестяще выиграл шоу «Лига городов», а теперь, став частью команды «Волки» на «Последнем герое», доказал, что его талант и выносливость не знают границ.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний герой
Последний герой телешоу
2001, Россия
0.0
