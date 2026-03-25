Кто победил в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

В специальном сезоне шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», финал которого состоялся в мае 2025 года, победили сразу два коллектива. Кубок шоу и 5 миллионов рублей разделили «Хор русской песни» Владимирского областного музыкального колледжа им. А. П. Бородина и «Капелла Дмитрия Железнова» из Казани. Проект выходил на телеканале «Россия 1».

Детали финала

Оба коллектива набрали в финале по 99 голосов, поэтому по предложению лидера сотни Сергея Лазарева было принято решение объявить двух победителей.