Кто победил в шоу «Молодые ножи. Новая кровь»?

Кто победил в шоу «Молодые ножи. Новая кровь»?

Олег Скрынько 29 мая 2025 Дата обновления: 29 мая 2025
Наш ответ:

«Молодые ножи. Новая кровь» — российское кулинарное реалити-шоу, выходившее на телеканале «Пятница!» с 24 февраля по 14 мая 2025 года. Участниками стали подростки, которые боролись за приз в размере 1,5 млн рублей и работу в ресторане Аркадия Новикова Artest. Ведущим выступил знаменитый ресторатор и шеф-повар Константин Ивлев. В двенадцатом и финальном выпуске стало известно, что победу одержал Андре Винтя. Он опередил других финалистов в лице Насти Герасименко и Александра Богачева.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

