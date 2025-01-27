Кто победил в шоу "Конфета"?

Новый сезон «Конфеты» только начал выходить в эфир российского телевидения. Информация о победителе появится после того, как состоится финал.
«Конфетка» — музыкальное шоу на ТНТ, где талантливые любители исполняют свои авторские песни, а звёзды российской эстрады преобразуют их в яркие хиты, добавляя свой стиль и жанровые особенности. Принять участие в проекте может любой вокалист-любитель с выдающимся голосом и музыкальным даром. Победителям предоставляется уникальный шанс записать свою композицию в профессиональной студии. Ведущими первого сезона стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец. Шоу сразу же завоевало любовь широкой аудитории благодаря ярким сценическим номерам и харизме ведущих.
Авторизация по e-mail