Кто победил в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — российское реалити-шоу, в котором известные медиумы и ясновидящие страны, победившие в предыдущих сезонах «Битвы экстрасенсов» соревнуются друг с другом за звание лучшего из лучших.

Кто выиграл первый сезон?

Победителем первого сезона «Экстрасенсов. Битва сильнейших» стал Владислав Череватый.

Кто выиграл второй сезон?

Победителем второго сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» с огромным отрывом стал Влад Череватый. За него проголосовало рекордное количество зрителей — 63,7% из более чем миллиона присланных SMS.



Эта победа стала для него особенно значимой и эмоциональной. Влад пришёл в этот сезон с твёрдым намерением взять реванш. Его мотивация была предельно ясна: в первом сезоне победу пришлось разделить с Олегом Шепсом, и такой финал многих не устроил. Сам Череватый символически завершил ту главу, показав перед стартом траурное фото прошлого триумфа, и заявил, что начинает новую. Его путь к победе был непростым. Главными соперниками стали могучие противники: брат прошлого чемпиона Александр Шепс, желавший поквитаться, талантливый Максим Левин и ведьма Марьяна Романова, которую в финал продвинули голоса самих участников. Однако авторитет Влада как одного из символов «Битвы экстрасенсов», его яркий образ чернокнижника, ведомого демоном Толиком, и воля к победе оказались сильнее.



Услышав итоги, Влад не скрывал эмоций — он расчувствовался и даже прослезился. Получив заветную статуэтку в виде руки, он поблагодарил своего духовного помощника Толика и пообещал и дальше помогать людям. Эта победа не только подтвердила его статус народного фаворита, но и, судя по всему, укрепила его позиции: как недавно признался сам экстрасенс, его консультации сегодня могут доходить до 500 тысяч рублей.