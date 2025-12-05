«Две звезды. Семейный подряд» — музыкальное шоу, которое выходит в эфир Первого канала.

Кто победил в шоу «Две звезды: Семейный подряд»

На протяжении десяти недель известные артисты отечественной эстрады в дуэте со своими близкими — супругами, детьми, братьями и сёстрами — осваивали новые для себя амплуа и жанры. Их задачей было удивить требовательное жюри, и это испытание давалось по-разному: кому-то с блеском, кому-то сложнее, особенно тем, для кого эта сцена стала дебютной.



Перед кульминационным объявлением абсолютного победителя были вручены специальные награды. Приз зрительских симпатий за лучший дуэт получили Владимир и Марина Девятовы. А почётный приз от судейской коллегии достался Карине Кокс и её дочери за яркость и артистизм.



Главный же триумф сезона разделили сразу две пары, набравшие по итогам десяти выступлений одинаковое и максимальное количество баллов — 200. Победителями стали Дмитрий Колдун вместе с братом Григорием, а также Ольга Кормухина, выступавшая в паре с мужем Алексеем Беловым. Их путь стал доказательством потрясающей слаженности и творческого роста.



Интрига финала достигла предела, потому что всего одного балла до заветной победы не хватило сразу трём дуэтам: Александре Воробьёвой и её тёте Марии Хахлачевой, Владимиру и Марине Девятовым, а также паре Сенчукова — Рыбин. Их борьба была столь же напряжённой и впечатляющей, сделав итоги этого необычного музыкального турнира по-настоящему драматичными.