Кто победил в шоу "Адский шеф" в 2023 году?

Наш ответ:

27 декабря 2023 года прошел финал захватывающего шоу "Адский шеф". Этот проект настолько увлекателен, что как участников, так и зрителей захватывает настоящая буря эмоций. Его уникальность заключается в том, что это не просто кулинарное шоу, а настоящий экстремальный квест, организованный ведущим, Константином Ивлевым, для участников. Это единственный проект, где демонстрируется, что человек в самых сложных условиях, практически буквально голыми руками, способен приготовить великолепное блюдо.

Во втором сезоне в шоу участвовали 20 поваров. Предфинальный эпизод передачи завершился самым насыщенным образом. Неделю зрители с нетерпением ожидали узнать, кто станет победителем: Кирилл Хмельницкий из Нижнего Новгорода или Татьяна Константинова из Сибири.

Финалистам вручили кубки, и согласно сценарию, кубок победителя должен был вспыхнуть. Свет зажегся у Татьяны. Она получила сертификат на миллион рублей за победу во втором сезоне шоу "Адский шеф".