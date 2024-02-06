Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто победил в шоу "Адский шеф" в 2023 году?

Кто победил в шоу "Адский шеф" в 2023 году?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

27 декабря 2023 года прошел финал захватывающего шоу "Адский шеф". Этот проект настолько увлекателен, что как участников, так и зрителей захватывает настоящая буря эмоций. Его уникальность заключается в том, что это не просто кулинарное шоу, а настоящий экстремальный квест, организованный ведущим, Константином Ивлевым, для участников. Это единственный проект, где демонстрируется, что человек в самых сложных условиях, практически буквально голыми руками, способен приготовить великолепное блюдо.
Во втором сезоне в шоу участвовали 20 поваров. Предфинальный эпизод передачи завершился самым насыщенным образом. Неделю зрители с нетерпением ожидали узнать, кто станет победителем: Кирилл Хмельницкий из Нижнего Новгорода или Татьяна Константинова из Сибири.
Финалистам вручили кубки, и согласно сценарию, кубок победителя должен был вспыхнуть. Свет зажегся у Татьяны. Она получила сертификат на миллион рублей за победу во втором сезоне шоу "Адский шеф".

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Адский шеф
Адский шеф телешоу
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше