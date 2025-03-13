Кто победил в первом выпуске шоу «Богатырские игры»?

Меню
Олег Скрынько 13 марта 2025 Дата обновления: 13 марта 2025
Наш ответ:

«Богатырские игры» — реалити-шоу, стартовавшее на телеканале СТС 9 марта, когда вышел дебютный выпуск. Съемки проходили в феврале 2025 года на студии «Мосфильм». Общий призовой фонд составляет 10 млн рублей. Ведущими выступают Дмитрий Масленников и Михаил Пореченков. Концепция заключается в том, что 100 участников (50 мужчин и 50 женщин) выполняют разные задания, в которых требуются сила, выносливость и сноровка. По итогам испытаний определяются не только победители, но и выбывающие участники.

Предварительным испытанием стала планка, в результате чего были отсеяны 10 мужчин и 10 женщин. В первом испытании («Вечный двигатель») среди победителей оказались Анастасия Локтионова Данил Наумов, ставшие капитанами. В перетягивании канатов победили Мирослава Красова и Никита Кущенко.

Перед вторым испытанием капитаны укомплектовали свои команды. Испытание включало четыре этапа с разными заданиями. Лучше себя проявила команда Данилы Наумова.

В третьем испытании («Кудыкина гора») сильнейшими оказались Мирослава Красова и Данил Наумов.

