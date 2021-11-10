Кто победил в «Игре в кальмара»?

В первом сезоне южнокорейского сериала «Игра в кальмара» показан турнир на выживание, в котором приняли участие 456 игроков, а победителем стал Сон Ки Хун, шофер и игроман, который решил принять участие в игре, чтобы справиться с своими финансовыми проблемами: вернуть долги, оплатить лечение матери и оказывать материальную поддержку дочери. Он выиграл главный приз в размере 45,6 миллиарда вон.
Известно, что турнир проводится на протяжении многих лет, а еще одним из его победителей является нынешний ведущий по имени Хван Ин Хо, который забрал главный приз в 2015 году.
