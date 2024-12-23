Меню
Кто победил в финале "Суперниндзя" 2024 года?

Олег Скрынько 23 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Третий сезон «Суперниндзя», одного из самых рейтинговых шоу на российском телевидении, стал настоящим международным событием. На съёмочной площадке собрались известные спортсмены из разных стран, что добавило соревнованию напряжения и зрелищности. Впервые в истории проекта титул «Суперниндзя» достался иностранцу.

Победителем стал 21-летний Оле Янек из Берлина, двукратный полуфиналист немецкого Ninja Warrior. На российской трассе он продемонстрировал невероятную силу, ловкость и выносливость, обойдя всех соперников. В результате Оле получил звание лучшего и выиграл главный приз — 5 миллионов рублей.

«Суперниндзя» — экстремально-развлекательное шоу, завоевавшее любовь зрителей. Оно стало неофициальным продолжением российской версии формата «Ninja Warrior», известного как «Русский ниндзя», который транслировался в течение трёх сезонов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Суперниндзя
Суперниндзя телешоу
2023, Россия
0.0
