Кто победил в финале "Суперниндзя" 2024 года?

Третий сезон «Суперниндзя», одного из самых рейтинговых шоу на российском телевидении, стал настоящим международным событием. На съёмочной площадке собрались известные спортсмены из разных стран, что добавило соревнованию напряжения и зрелищности. Впервые в истории проекта титул «Суперниндзя» достался иностранцу.
Победителем стал 21-летний Оле Янек из Берлина, двукратный полуфиналист немецкого Ninja Warrior. На российской трассе он продемонстрировал невероятную силу, ловкость и выносливость, обойдя всех соперников. В результате Оле получил звание лучшего и выиграл главный приз — 5 миллионов рублей.
«Суперниндзя» — экстремально-развлекательное шоу, завоевавшее любовь зрителей. Оно стало неофициальным продолжением российской версии формата «Ninja Warrior», известного как «Русский ниндзя», который транслировался в течение трёх сезонов.
Авторизация по e-mail