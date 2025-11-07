Оповещения от Киноафиши
Кто победил в финале шоу «ВИА Суперстар!»?

Кто победил в финале шоу «ВИА Суперстар!»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 ноября 2025 Дата обновления ответа: 7 ноября 2025

«ВИА Суперстар!» — российское музыкальное телешоу, представляющее собой спин-офф музыкального проекта «Суперстар! Возвращение». В проекте участвуют музыкальные исполнители, чей пик популярности пришелся на 1970-е, 1980-е, 1990-е и 2000-е годы.

Кто победил во втором сезоне?

По результатам тайного голосования в финальном выпуске максимальные восемь очков получили «Динамит» и ВИА «Поющие гитары», но по итогам с учетом предыдущих выпусков победу одержали «Поющие гитары», на два очка опередившие «Динамит» и «Лесоповал». Также в финал прошли «Блестящие» и «Revoльvers». На сцене, кроме этих пяти коллективов, выступили уже выбывшие участники, которых уже не оценивали.

ВИА Суперстар!
ВИА Суперстар! телешоу
2024, Россия
