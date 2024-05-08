Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто победил в финале шоу "Маска"?

Кто победил в финале шоу "Маска"?

Олег Скрынько 8 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В прошлое воскресенье, 5 мая, состоялся финал пятого сезона шоу "Маска". В этом финале были представлены четыре участника: Змей Горыныч, Кот, Енот и Бабочка. С самого начала полуфиналов зрители начали догадываться, кто мог скрываться под этими масками, и оказалось, что многие из их предположений оказались верными.

Под маской Змея Горыныча скрывались три комика из Comedy Club: Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин и Андрей Аверин. Они заняли четвертое место.

На третьем месте оказалась Бабочка, под которой оказалась певица Люся Чеботина.

В финале остались Кот и Енот. Судьи решили первым раскрыть маску Кота, за которой скрывалась певица Ани Лорак. А под маской Енота оказалась победительница пятого сезона, Севиль из группы Artik&Asti.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Маска
Маска телешоу
2020, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше