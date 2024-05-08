Кто победил в финале шоу "Маска"?

Наш ответ:

В прошлое воскресенье, 5 мая, состоялся финал пятого сезона шоу "Маска". В этом финале были представлены четыре участника: Змей Горыныч, Кот, Енот и Бабочка. С самого начала полуфиналов зрители начали догадываться, кто мог скрываться под этими масками, и оказалось, что многие из их предположений оказались верными.



Под маской Змея Горыныча скрывались три комика из Comedy Club: Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин и Андрей Аверин. Они заняли четвертое место.



На третьем месте оказалась Бабочка, под которой оказалась певица Люся Чеботина.



В финале остались Кот и Енот. Судьи решили первым раскрыть маску Кота, за которой скрывалась певица Ани Лорак. А под маской Енота оказалась победительница пятого сезона, Севиль из группы Artik&Asti.