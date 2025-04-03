Кто победил в финале шестого сезона «Один в один»?

«Один в один!» — российское музыкальное шоу перевоплощений. Задумка состоит в том, что конкурсанты выступают в образах знаменитых музыкантов и певцов, вживую исполняя их самые известные композиции. Задача участников состоит в том, чтобы как можно более точно воспроизвести оригинал.
28 марта 2025 года в эфир вышел финальный выпуск шестого сезона. По итогам голосования членов жюри и самих участников первое место заняла Мария Зайцева, набравшая 361 балл. Зайцева известна как экс-вокалистка групп «2 Маши» и «Ассорти». На втором месте расположился ведущий шоу «Маска» и «Аватар» Вячеслав Макаров (330 баллов). Третьей стала Алиса Мон (310 баллов).
Авторизация по e-mail