Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто победил в финале шестого сезона «Один в один»?

Кто победил в финале шестого сезона «Один в один»?

Олег Скрынько 3 апреля 2025 Дата обновления: 3 апреля 2025
Наш ответ:

«Один в один!» — российское музыкальное шоу перевоплощений. Задумка состоит в том, что конкурсанты выступают в образах знаменитых музыкантов и певцов, вживую исполняя их самые известные композиции. Задача участников состоит в том, чтобы как можно более точно воспроизвести оригинал.

28 марта 2025 года в эфир вышел финальный выпуск шестого сезона. По итогам голосования членов жюри и самих участников первое место заняла Мария Зайцева, набравшая 361 балл. Зайцева известна как экс-вокалистка групп «2 Маши» и «Ассорти». На втором месте расположился ведущий шоу «Маска» и «Аватар» Вячеслав Макаров (330 баллов). Третьей стала Алиса Мон (310 баллов).

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один в один!
Один в один! телешоу
2013, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше