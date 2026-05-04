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Кто победил в финале 7 сезона шоу "Маска"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 мая 2026 Дата обновления ответа: 4 мая 2026

«Маска» — популярное музыкальное шоу, недавно вернувшееся на экраны с 7 сезоном. Рассказываем, чем он завершился.

Кто одержал победу в седьмом сезоне

В финале 7 сезона шоу «Маска» победила Полина Гагарина, выступавшая в образе Жирафа. Сразу после раскрытия личность артистка призналась, что участие далось ей очень непросто.

На втором месте оказался Дмитрий Журавлев, прятавшийся под костюмом Бобра. Любопытно, что председатель жюри Филипп Киркоров заранее говорил о симпатиях именно к этому персонажу, предполагая, что внутри находится ведущий «Натальной карты».

Замкнул тройку лидеров певец Кирилл Астапов, известный как SOCRAT, которому досталась маска Суриката. Четвёртую строчку заняла актриса Александра Урсуляк в костюме Лягушки.

О чем шоу:

Главный хит российского телеэфира — загадочная вокальная дуэль, где знаменитости прячутся за причудливыми масками. Зрителям предстоит раскрыть самую тщательно оберегаемую интригу: чей голос звучит внутри фантастического костюма?

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Маска
Маска телешоу, музыка
2020, Россия
0.0
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