Кто победил в финале 6 сезона "Маски"?

Подошел к концу очередной сезон популярного музыкального шоу «Маска», так полюбившегося широкой пудитории. Победителем шоу на НТВ на сей раз стал Вождь — именно он завоевал главный трофей грандиозного финала, прошедшего в Государственном Кремлёвском дворце. Второе место досталось Далматину, а почётную бронзу получил Сокол — под этой маской скрывался певец Алексей Гоман.
Жюри в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза, Регины Тодоренко и Стаса Костюшкина выбрало победителя из четырёх финалистов: Далматина, Сокола, Вождя и Боксёра. Неожиданным моментом вечера стало и разоблачение таинственной Страусильды, которая, вопреки правилам, добралась до финала — ею оказалась блистательная Эвелина Блёданс.
