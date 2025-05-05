Меню
Кто победил в финале 6 сезона "Маски"?

Олег Скрынько 5 мая 2025 Дата обновления: 5 мая 2025
Наш ответ:

Подошел к концу очередной сезон популярного музыкального шоу «Маска», так полюбившегося широкой пудитории. Победителем шоу на НТВ на сей раз стал Вождь — именно он завоевал главный трофей грандиозного финала, прошедшего в Государственном Кремлёвском дворце. Второе место досталось Далматину, а почётную бронзу получил Сокол — под этой маской скрывался певец Алексей Гоман.

Жюри в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза, Регины Тодоренко и Стаса Костюшкина выбрало победителя из четырёх финалистов: Далматина, Сокола, Вождя и Боксёра. Неожиданным моментом вечера стало и разоблачение таинственной Страусильды, которая, вопреки правилам, добралась до финала — ею оказалась блистательная Эвелина Блёданс.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Маска
Маска телешоу
2020, Россия
0.0
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
