Кто победил в финале 3 сезона шоу «Титаны»?

«Титаны» — спортивное реалити-шоу телеканала ТНТ. Премьера состоялась в мае 2024 года.
Концепция заключается в противостоянии искусственного интеллекта и людей. Нейросеть, обработав большой массив данных, создала ряд трудных испытаний, чтобы выяснить, на что способно человеческое тело. В шоу участвуют сильнейшие атлеты со всей России, прозванные титанами. Они сражаются за звание сильнейшего. Призовой фонд — 10 млн рублей.
Победителем 3-го сезона шоу «Титаны» на ТНТ стал Кирилл Бельский — гимнаст и трехкратный чемпион России по функциональному многоборью ГТО. В суперфинале он одолел хоккеиста Никиту Ушнева, получив главный приз 10 миллионов рублей.
