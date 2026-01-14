Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто победил в финале 3 сезона шоу «Титаны»?

Кто победил в финале 3 сезона шоу «Титаны»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 января 2026 Дата обновления ответа: 14 января 2026

«Титаны» — спортивное реалити-шоу телеканала ТНТ. Премьера состоялась в мае 2024 года.

О чем шоу

Концепция заключается в противостоянии искусственного интеллекта и людей. Нейросеть, обработав большой массив данных, создала ряд трудных испытаний, чтобы выяснить, на что способно человеческое тело. В шоу участвуют сильнейшие атлеты со всей России, прозванные титанами. Они сражаются за звание сильнейшего. Призовой фонд — 10 млн рублей.

Кто выиграл третий сезон?

Победителем 3-го сезона шоу «Титаны» на ТНТ стал Кирилл Бельский — гимнаст и трехкратный чемпион России по функциональному многоборью ГТО. В суперфинале он одолел хоккеиста Никиту Ушнева, получив главный приз 10 миллионов рублей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Титаны
Титаны телешоу
2024, Россия
7.0
