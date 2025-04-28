Меню
Кто победил в финале 2 сезона шоу "Большие девочки"?

Олег Скрынько 28 апреля 2025 Дата обновления: 28 апреля 2025
Наш ответ:

Финишировал второй сезон одного из самых обсуждаемых шоу — «Большие девочки», которое сразу же полюбился российской публике. Три месяца участницы весом от 100 до 200 килограммов работали над собой: учились правильно питаться, тренировались и проходили испытания под руководством Этери Тутберидзе. На кону были тело мечты и главный приз — миллион рублей.

До финала добрались Дарья Контуренко, Анастасия Петрова и Богдана Тоймурзина. Перед объявлением победителя на проект вернулись участницы, которые худели дома. Лидерами оказались Юлия Шмыгля и Даша Типчук. Последняя ранее ушла с шоу со скандалом, нарушив правила, но дома сумела доказать своё упорство — сбросила 41 килограмм и достигла веса в 76 килограммов.
 

