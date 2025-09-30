Кто победил в "Битве шефов"?

«Битва шефов» — популярное отечественное шоу на тему кулинарии, которое выходит в эфир телеканала «Пятница».
29 сентября 2025 года на телеканале «Пятница» вышел специальный выпуск шоу «Битва шефов. Звезды».
За победу сражались команды Рената Агзамова и Константина Ивлева, в которые вошли знаменитости: у Агзамова — Прохор Шаляпин, Елена Воробей, Кирилл Нечаев, Ассоль и Эльдар Джарахов; у Ивлева — Мария Зайцева, Ольга Вашурина, Саша ST, Роман Попов и Георгий Черданцев. В первом туре участники готовили «сельдь под шубой», после чего проект покинули Ассоль и Саша ST. Далее команды обменялись заданиями: нужно было приготовить японские блинчики дораяки — сладкие и с пикантной начинкой. На этом этапе шоу покинули Джарахов, Воробей, Попов и Черданцев.
В финал вышли Шаляпин, Вашурина, Зайцева и Нечаев. Условием стало использование ананаса, и каждый создал свой вариант блюда — от куриных кармашков до торта. Победителем вечера признали Кирилла Нечаева с его уткой в ананасе.
