Кто победил в "Битве шефов"?

Кто победил в "Битве шефов"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 сентября 2025 Дата обновления ответа: 30 сентября 2025

«Битва шефов» — популярное отечественное шоу на тему кулинарии, которое выходит в эфир телеканала «Пятница».

Кто победил в «Битве шефов»

29 сентября 2025 года на телеканале «Пятница» вышел специальный выпуск шоу «Битва шефов. Звезды».

За победу сражались команды Рената Агзамова и Константина Ивлева, в которые вошли знаменитости: у Агзамова — Прохор Шаляпин, Елена Воробей, Кирилл Нечаев, Ассоль и Эльдар Джарахов; у Ивлева — Мария Зайцева, Ольга Вашурина, Саша ST, Роман Попов и Георгий Черданцев. В первом туре участники готовили «сельдь под шубой», после чего проект покинули Ассоль и Саша ST. Далее команды обменялись заданиями: нужно было приготовить японские блинчики дораяки — сладкие и с пикантной начинкой. На этом этапе шоу покинули Джарахов, Воробей, Попов и Черданцев.

В финал вышли Шаляпин, Вашурина, Зайцева и Нечаев. Условием стало использование ананаса, и каждый создал свой вариант блюда — от куриных кармашков до торта. Победителем вечера признали Кирилла Нечаева с его уткой в ананасе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Битва шефов
Битва шефов телешоу
2020, Россия
0.0
