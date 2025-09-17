Меню
Кто победил в "Битве поколений"?

Олег Скрынько 17 сентября 2025 Дата обновления: 17 сентября 2025
Наш ответ:

«Битва поколений» — музыкальное шоу, которое пользуется у зрителей огромной популярностью.

Кто победил в «Битве поколений»

13 сентября 2025 года программа вернулась в эфир с новым, уже 4 по счету сезоном. Вот что в нем происходило.

В жюри шоу помимо основных наставников появились и приглашённые эксперты — певица Mary Gu и музыкант Владимир Кристовский.

В первом выпуске за победу сразились группа «Ленинград» и коллектив «Комната культуры». По правилам программы артисты исполняли песни в четырёх категориях. В блоке «Абсолютный хит» «Ленинград» представил «Www», а соперники ответили «Самолётами» — счёт 2:4. В номинации «Песня о любви» верх одержала композиция «Рыба» — 4:2. В раунде «Кавер на оппонента» сильнее оказалась «Комната культуры» с номером «Мне бы в небо», получившая 4:2.

Однако в заключительной категории «Горячая новинка» перевес снова оказался за «Ленинградом»: их «Дела» победили песню «Привет» со счётом 5:1. Итоговое распределение голосов — 13:11 в пользу группы «Ленинград», которая стала триумфатором премьеры.

Следующий выпуск выйдет на экраны 20 сентября 2025 года.
 

