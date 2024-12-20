Меню
Кто победил в 3 сезоне шоу "Адский шеф"?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

18 декабря в эфире Пятницы показали финал шоу «Адский Шеф — 3», однако имя победителя озвучат только через неделю. Претендентов на приз трое: Владислав Борисов, Иван Карпов и Римма Панкратова.

«Адский шеф. 3 сезон» — популярное кулинарное шоу на канале «Пятница», где профессиональные повара проходят испытания в экстремальных условиях под руководством Константина Ивлева. Шоу сочетает два формата: демонстрацию кулинарного мастерства и преодоление нестандартных задач. Участники готовят в необычных локациях — от необитаемого острова до театральной сцены. Здесь мало быть просто мастером кухни, нужны ловкость, смекалка и умение адаптироваться. Проект состоит из двух этапов: отборочного и основного. На втором этапе повара обучаются в Академии Ивлева, где их навыки оцениваются с начала и до конца соревнований.

