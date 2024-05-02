Кто победил в 12 сезоне шоу "Голос"?

Наш ответ:

Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной стал победителем 12 сезона шоу «Голос» на «Первом канале», заработав 35,4% голосов зрителей. Его конкурентами были Анастасия Садковская из команды Александра Беляева (Therr Maitz), Алексей Сулима из команды Zivert и Георгий Русских из команды Владимира Преснякова. Садковская покинула шоу первой, Русских набрал 33,1% голосов, а Сулима — 31,5%.



«Голос» — российская версия телевизионного вокального конкурса The Voice и транслируется на «Первом канале» с 5 октября 2012 года. Главная цель шоу заключается в поиске и выборе универсальных вокалистов, способных петь не только в различных музыкальных жанрах, но также на разных языках. Уникальной особенностью формата является то, что все участники отбираются исключительно на основе их вокальных данных, а не внешности. При этом из-за отсутствия ограничений по жанрам участники имеют возможность продемонстрировать аудитории и жюри свои вокальные способности в исполнении джаза, рока, народных песен или классического вокала.