Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто победил в 12 сезоне шоу "Голос"?

Кто победил в 12 сезоне шоу "Голос"?

Олег Скрынько 2 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной стал победителем 12 сезона шоу «Голос» на «Первом канале», заработав 35,4% голосов зрителей. Его конкурентами были Анастасия Садковская из команды Александра Беляева (Therr Maitz), Алексей Сулима из команды Zivert и Георгий Русских из команды Владимира Преснякова. Садковская покинула шоу первой, Русских набрал 33,1% голосов, а Сулима — 31,5%.

«Голос» — российская версия телевизионного вокального конкурса The Voice и транслируется на «Первом канале» с 5 октября 2012 года. Главная цель шоу заключается в поиске и выборе универсальных вокалистов, способных петь не только в различных музыкальных жанрах, но также на разных языках. Уникальной особенностью формата является то, что все участники отбираются исключительно на основе их вокальных данных, а не внешности. При этом из-за отсутствия ограничений по жанрам участники имеют возможность продемонстрировать аудитории и жюри свои вокальные способности в исполнении джаза, рока, народных песен или классического вокала.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Голос
Голос музыка, телешоу
2012, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше