Кто победил в 1 сезоне шоу «Ставка на любовь»?

«Ставка на любовь» — выходящее на телеканале «Пятница!» российское реалити-шоу в формате экстремально-психологической игры. Задумка заключается в том, что звездные пары проверяют силу своих романтических чувств, проходя разные испытания и делая «ставки» на своих партнеров. Пара, которая зарабатывает на ставках больше всех, завоевывает иммунитет от вылета. Та же пара, которая заработала меньше всех, претендует на вылет. Победителями становится одна пара, которая получает крупный денежный приз.

Кто победил в дебютном сезоне?

В первом сезоне «Ставки на любовь» победу одержали Айза-Лилуна Ай и Степан Кузьменко. В финале они оказались лучше Жени и Семена Кривцовых, а также Павла и Надежды Мамаевых.