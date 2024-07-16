Кто по национальности Вольф Мессинг?

Наш ответ:

Вольф Гершкович Мессинг является евреем, который родился в 1899 году в городке Гура-Кальвария, что находится в 25 км от Варшавы. В то время Польша входила в состав Российской империи. В 1939 году после начала Второй мировой войны Мессинг бежал в СССР, где сделал карьеру эстрадного артиста, выступая в качестве гипнотизера, иллюзиониста и циркового артиста. Мессинг наиболее известен своими номерами, предполагавшими «чтение мыслей» при помощи телепатии.



Существует несколько кинематографических проектов, в которых фигурируют художественные воплощения Мессинга. Так, в 2009 году вышел драматический сериал «Мессинг: Видевший сквозь время», в котором главную роль сыграл Евгений Князев. В 2013 году был представлен исторический сериал «Сын отца народов» о Василии Сталине. В этом шоу Мессинга также воплотил Князев. Наконец, в 2020 году увидел свет сериал «Ученица Мессинга». По сюжету Мессинг в исполнении Юрия Беляева находит в провинции девушку с экстрасенсорными способностями и берет ее под свое крыло.