Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто по национальности Вольф Мессинг?

Кто по национальности Вольф Мессинг?

Олег Скрынько 16 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Вольф Гершкович Мессинг является евреем, который родился в 1899 году в городке Гура-Кальвария, что находится в 25 км от Варшавы. В то время Польша входила в состав Российской империи. В 1939 году после начала Второй мировой войны Мессинг бежал в СССР, где сделал карьеру эстрадного артиста, выступая в качестве гипнотизера, иллюзиониста и циркового артиста. Мессинг наиболее известен своими номерами, предполагавшими «чтение мыслей» при помощи телепатии.

Существует несколько кинематографических проектов, в которых фигурируют художественные воплощения Мессинга. Так, в 2009 году вышел драматический сериал «Мессинг: Видевший сквозь время», в котором главную роль сыграл Евгений Князев. В 2013 году был представлен исторический сериал «Сын отца народов» о Василии Сталине. В этом шоу Мессинга также воплотил Князев. Наконец, в 2020 году увидел свет сериал «Ученица Мессинга». По сюжету Мессинг в исполнении Юрия Беляева находит в провинции девушку с экстрасенсорными способностями и берет ее под свое крыло.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ученица Мессинга
Ученица Мессинга драма, мелодрама
2020, Россия
0.0
Сын отца народов
Сын отца народов драма, военный, исторический
2013, Россия/Украина/Беларусь
0.0
Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
Вольф Мессинг: Видевший сквозь время драма, исторический
2009, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше