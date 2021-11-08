Меню
Кто первый умер в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Первыми умирают участники, поддавшиеся панике во время конкурса «Тише едешь – дальше будешь». Игрокам предстояло пересечь красную линию, расположенную за гигантской куклой, однако передвигаться они могли только в те моменты, когда кукла отворачивалась и напевала песенку. Когда же она оборачивалась к участникам, они должны были замереть на месте. Всех, кто пошевелился, ожидала смерть. С началом игры многие участники побежали к выходу и стали просить прекратить игру, но, согласно правилам, были расстреляны. Всего погибло 255 человек.

При этом среди выбывших не было ни одного персонажа, с которыми зрителей познакомились до начала игры, – таким образом, все ключевые герои прошли в следующий этап.

 

