Кто первый умер в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Первыми умирают участники, поддавшиеся панике во время конкурса «Тише едешь – дальше будешь». Игрокам предстояло пересечь красную линию, расположенную за гигантской куклой, однако передвигаться они могли только в те моменты, когда кукла отворачивалась и напевала песенку. Когда же она оборачивалась к участникам, они должны были замереть на месте. Всех, кто пошевелился, ожидала смерть. С началом игры многие участники побежали к выходу и стали просить прекратить игру, но, согласно правилам, были расстреляны. Всего погибло 255 человек.