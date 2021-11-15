Кто озвучивал турецкий сериал «Любовь против судьбы» на русском языке?

На русский язык турецкий сериал «Любовь против судьбы» был дублирован по заказу телеканала «Домашний». Дмитрий Поляновский озвучил Кахрамана Йорукхана в исполнении Озджана Дениза, Екатерина Кабашова озвучила Элиф Доган (актриса Хатидже Шендиль), Ирина Киреева – Дефне Йорукхан, которую сыграла Бегюм Кютюк Яшароглу, Александр Гаврилин говорит за Керема Сертера, Александр Носков стал голосом Якупа Йорукхана, а Наталья Казначеева – голосом Кыймет Йорукхан.
Многие из актеров после успеха сериал «Любовь против судьбы» снялись в другом проекте, нашумевшем «Великолепном веке»: Гюрбей Илери, Гонджагюль Сунар, Элиф Таш.
Авторизация по e-mail